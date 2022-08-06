Avcılar'da ailesini satırla tehdit eden şahıs, operasyonla yakalandı

Avcılar'da ailesini satırla tehdit eden şahıs, operasyonla yakalandı

Annesini ve kız kardeşini satırla tehdit edip evdeki eşyaları kırıp döken Metin İhsan Y., özel harekat polisi operasyonu ile yakalandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Çimenli Sokak'ta, öğle saatlerinde, uzun süreden bu yana madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı.

Anne ve kızı kaçarak komşuya sığındı. Elinde satır bulunan Metin İhsan Y. ise kapıyı üzerine kilitledi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Metin İhsan Y.’yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

Özel harekat timi devreye girdi

DHA’nın haberine göre; zaman zaman pencereye çıkarak bağıran ve polislere eline geçirdiği eşyaları atan Metin İhsan Y., müzakereci polislere de olumsuz yanıt verince savcıdan alınan izin ardından özel harekat timinin devreye girmesi kararlaştırıldı.

Kapının arkasına eşya yığdı

Ellerinde kapıyı kırmak için balyoz ve yanlarında özel eğitimli köpek bulunan özel harekat polisi binaya girdi. Avcılar itfaiyesi ekibi de pencereden atlama olasılığını göz önüne alarak havalı yatak açtı.

Özel harekat timinin çağrılarına da olumsuz yanıt veren adam kapının arkasına eşya yığdı. İçeri giren tim, Metin İhsan Y.'yi gözaltına alarak Avcılar Emniyet Devriye Ekipler Amirliği'ne teslim etti. Kelepçelenen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Avcılar'da ailesini satırla tehdit eden şahıs, operasyonla yakalandı VİDEO

