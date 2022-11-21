Avcılar'da ailesinin görüştürmediği arkadaşıyla bariyerlere çıktı

Sabah saatlerinde arkadaşını gezmeye çıkaran ehliyetsiz ve alkollü genç, polis ekiplerinden kaçarken bariyerlerin üzerine çıkarak durdu. Olay sonrasında iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, üvey babasından habersiz hafif ticari aracın anahtarını alan 17 yaşındaki E.T., bir arkadaşını da yanına alarak dolaşmaya başladı.

Saat 06.30 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda devriye görevi yapan ekibi gören E.T., kaçmak için gaza bastı.

Alt geçidi geçtikten sonra Avcılar Köprüsü yönüne giden sürücü, 'Makas' atarken, ön sol tekerlek yerinden çıktı.

Sürücü bariyerlere çıktı

Bunun üzerine, 3 lastik üzerinde 100 metre kadar giden araç, köprünün üzerinde arka lastiklerinin üzerinde bariyerlere çıktı.

Polis ekibi, takip ettiği araçtaki iki genci çıkardı.

Sürücünün alkollü çıktı

İki genç kazayı yara almadan atlatırken 0.54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ailesine haber verildi.

Gelen annesi ve üvey babası, E.T.'ye, yanındaki genç ile arkadaşlık yapmaması için defalarca uyarıda bulunduklarını anlattı.

Araç yoldan kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, iki şüpheli gözaltına alınırken, bariyerin üzerindeki araç çekiciyle kaldırıldı.