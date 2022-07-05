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    Avcılar'da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı

    Bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında, ev içerisinde bulunan 97 yaşındaki kadın, itfaiye erlerince kurtarıldı. Yaşlı kadın itfaiye erinin elini bırakmadı.
    • 05.07.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 10:44
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    Avcılar'da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı

    Avcılar'ın Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katı alevlere teslim oldu.

    Karşıdaki inşaatta çalışan Mahmut Kençtum camın patladığını, dışarı duman ve alev çıkmaya başladığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

    Sokağın başındaki araç, itfaiyeye engel oldu

    İhbar üzerine sevk edilen itfaiye araçları sokağın başına park edilen araç nedeniyle dönemedi. Ekipler, kaldırımlara park yapılmaması için konulan beton bariyeri kırarak yola devam edebildi.

    Avcılar'da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı VİDEO

    Yangını görüp diğer ordaya gitti

    Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 97 yaşındaki Türkan Eren'in, mutfakta yangının başlamasıyla yandaki odaya geçip kapıyı kapattığı anlaşıldı.

    Kendini kurtaran itfaiyenin elini bırakmadı

    İtfaiye erleri kapıyı kırıp içeri girerek, dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtardı. Yaşlı kadının, sedyeyle indirilirken kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü.

    Evden ekmek almak üzere ayrıldığını belirten kızı Fisun Eren (67) gelince yangını öğrendi. Söndürme çalışmaları devam ederken eve girmek isteyen Fisun Eren'e ekipler izin vermedi.

    Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

    Dumandan kısmen etkilenen yaşlı kadın özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde sadece bir odanın yangından etkilenmediği, tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #1

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #2

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #3

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #4

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #5

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #6

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #7

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #8

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #9

    Avcılar da alev topuna dönen evdeki alzheimer hastası kurtarıldı #10


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