Avcılar’da anne ve kızı, minibüs altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Avcılar’da anne ve kızı, minibüs altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü önce kaldırıma çıktı, ardından kömürlüğe çarptı. Kaza sırasında kaldırımda duran anne ve kızının kıl payı kurtuluşu, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde, 27 Ağustos akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü, kaldırıma çıkarak kömürlük olarak kullanılan bir depoya çarptı.

O sırada kaldırımda bulunan bir anne ve küçük kızı, ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

Minibüs şoförü kazada hafif bir şekilde yaralandı.

Kaza anları kamerada

Yaşanan kaza anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkıp kömürlüğe çarptığı ve kaldırımda bekleyen anne ve kızının korkuyla kaçışı görüntülendi.

Avcılar’da anne ve kızı, minibüs altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO



“Kıl payı kurtuldular”

Esnaf Ahmet Kuzu, "Anne ve kızı yolun ortasında duruyordu, korkuyla kaçtılar, kıl payı kurtuldular. Sürücü hafif yaralandı, burnu kanıyordu." dedi.