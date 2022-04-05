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    Avcılar'da aşırı alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

    Yüksek miktarda alkollü olduğu belirlenen ve yolun ortasında sızan sürücü, polis ekiplerinin müdahalesiyle aracından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 15:19
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    Avcılar'da aşırı alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

    İstanbul Avcılar'da bulunan Firuzköy Mahallesi Pehlivan Caddesi'nde aşırı alkol alan sürücü Hasan D., arabasıyla yolun ortasında durdu.

    Uzun süre bekleyen ve içinde bir kişinin yattığı aracı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ALKOLÜN ETKİSİYLE UYANAMADI

    Ekipleri dakikalarca adamı uyandırmaya çalıştı. Ancak şoför koltuğunda oturan Hasan D, bir türlü kapıyı açıp uyanmadı.

    Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracın sol arka camı kırıp, kapıyı açtı.

    SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİLER

    Daha sonra ise sağlık ekipleri, Hasan D.’yi çıkarmaya çalıştı ancak alkollü sürücü ayakta duramadı. Sağlık ekipleri, daha sonra adamı taşıyarak sedyeye yatırıp ambulansa götürdü.

    Vücudunda herhangi darp ve kesik bulunmayan alkollü adam, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    İncelemenin ardından yol ortasındaki araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Avcılar da aşırı alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı #1

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