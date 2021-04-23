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    Avcılar’da, asker uğurlamasında havaya ateş açıldı

    Asker uğurlamak için konvoy yapan araçlar korna çalarak geçerken, konvoydaki bir kamyonun camından havaya ateş açıldı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 10:11
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    Avcılar’da, asker uğurlamasında havaya ateş açıldı

    Avcılar’ın Yeşilkent Mahallesi’nde asker uğurlaması için konvoy yapan birçok araç, kornalar çalarak ilerledi.

    Konvoyda, kamyonların da olduğu görüldü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Birbiri ardına giden araçların arasında bir kamyonun camından çıkan şahıs, havaya rastgele ateş etmeye başladı.

    Ayrıca hareket halindeki araçların camlarına oturanların olduğu da görüldü.

    O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

    Avcılar’da, asker uğurlamasında havaya ateş açıldı #1

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