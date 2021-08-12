4 yaşındaki kızı ile evdeyken televizyon karşısında uyuyakalan Sinan Ö., eşi Derin Ö.’nün kapıyı çalmasına rağmen uyanamadı. Eve giremeyen Derin Ö., itfaiye ekiplerine haber verdi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’ndeki Güzel Sokak’ta oturan Derin Ö., dün akşam bir yakınını ziyarete giderken 4 yaşındaki kızını babası Sinan Ö. ile bıraktı.

İşten gelen Sinan Ö., kızına oynaması için telefonunu verdikten sonra yorgunluktan uyuyakaldı.

İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Telefonun şarjının bitmesi ile küçük kız da uyuyakalınca 6’ncı kattaki evine dönen Derin Ö., kapı mandalı kapalı olmasından dolayı içeri giremedi.

Kapıyı sürekli çalıp telefona da ulaşamayınca Derin Ö., durumu gece saat 23.30’da itfaiye ekiplerine bildirdi.

GÜRÜLTÜYE UYANDI

30 metrelik merdiven aracı ile gelen ekip, polis olmadan binaya pencereden girilemeyeceğini bildirdi.

İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi de bölgeye geldi.

İtfaiye erlerinden biri, araçtaki merdivenle pencerenin önüne ulaştı.

Gürültü üzerine Sinan Ö. uyanınca merdivenli operasyondan vazgeçildi.

Avcılar'da babanın derin uykusu itfaiyeyi harekete geçirdi VİDEO



PENCEREDEN DÜŞME İHTİMALİNDEN ENDİŞELENDİ

Olanları öğrenince şaşıran Sinan Ö., polis ve itfaiye görevlilerine uykusunun genellikle çok hafif olduğunu ancak, bu akşam uyanamadığını belirtti.

Derin Ö. ise kızının açık olan pencereden düşme ihtimalinden dolayı endişelendiğini söyledi.