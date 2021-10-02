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    Avcılar'da baharatçıda yangın 

    Baharat satışı yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 13:11
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    Avcılar'da baharatçıda yangın 

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Firüzköy Bulvarı'nda baharat satışı yapan 2 katlı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, çalışanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

    40 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

    Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü.

    MADDİ HASAR VAR

    Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

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