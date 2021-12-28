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Avcılar'da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada

Avcılar'da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada

3 hırsızın kimse olmadığından emin olarak kapısını açıp girdiği baklavacıdan 10 bin lira çalma anları, kameraya yansıdı.