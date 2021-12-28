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    Avcılar'da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada

    3 hırsızın kimse olmadığından emin olarak kapısını açıp girdiği baklavacıdan 10 bin lira çalma anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 12:14
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    Avcılar'da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada

    21 Aralık Salı gece saatlerinde İstanbul Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 şüpheli, caddeyi kontrol edip, kimsenin geçmediğinden emin olduktan sonra baklavacının kapısını açtı.

    İçeri giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin 330 lira parayı alarak, kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Hırsızlık sırasında dükkanın alarmının sinyal göndermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, dükkanda yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlattı.

    Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Avcılar'da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada VİDEO

    Avcılar da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada #1

    Avcılar da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada #2

    Avcılar da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada #3

    Avcılar da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada #4

    Avcılar da baklavacıdan 10 bin lira çalan hırsızlar kamerada #5

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