Avcılar'da balkon çöktü: 1 yaralı

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci kat balkonu gürültüyle birlikte yıkıldı. Balkonla birlikte zemine çakılan ev sahibi ise hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki balkon çöktü.

EV SAHİBİ ZEMİNE ÇAKILDI

Büyük gürültü uyandırarak çöken balkonda bulunan ev sahibi Süleyman Yılmaz, zemine çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz'ı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, balkonun çöktüğü bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

"ELİNDE KANAMA VARDI"

Olayı anlatan bir mahalle sakini, "Arkada Süleyman ağabey balkona çıkıyor. Balkonla birlikte aşağı düşüyor. Tüm millet koştu. Ambulans çağırdık. Ambulans hastaneye götürdü. Elinde bir kanama vardı." dedi.

"AŞAĞIYA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Bir başka mahalle sakini ise, "Süleyman ağabeyin aşağı düştüğünü gördük. Elinde yırtılma vardı. Hemen ambulans çağırdık. Durumu iyi çok şükür." şeklinde konuştu.