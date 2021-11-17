Avcılar'da baltalı park yeri kavgasında, savcı mütalaası açıklandı

Park meselesinden komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin davada, savcı mütalaası açıklandı. Tutuksuz sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik'in 14'er yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde, 18 Ekim 2020 tarihinde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada, komşularının baltalı saldırısı üzerine Mevut Çakır (50) başından, karısı Asiye Çakır ise ayağından yaralandı.

Olaya ilişkin Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Cemal Özçelik, Murat Özçelik ve Mesut Özçelik ile taraf avukatları katıldı.

Mevlüt Çakır mahkemedeki ifadesinde, “Şikayetim devam etmektedir. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.” dedi.

“CANIMI KURTARMANIN DERDİNDEYDİM”

Duruşmadaki savunmasında Cemal Özçelik, “Hiçbir şekilde öldürme kastımız yoktu. Ben kimseyi öldürmeye kastetmedim. Canımı kurtarmanın derdindeydim. Kendimize yeni bir sayfa açmıştık şimdi evimizi ocağımızı terk ettik.” diye konuştuk.

“KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN BU OLAYA KARIŞTIK”

Diğer sanık Mesut Özçelik ise, “Böyle bir olaya istemeyerek karıştığım için pişmanım. Kendimizi korumak için bu olaya karıştık. Dosyaya sunulan kamera kayıtları kesilerek karşı tarafça sunulmuştur. Bize hakaret edip bu olaya sürüklemişlerdir. Buna ilişkin görüntü kayıtları yoktur. Tazminat dosyasına delil elde edebilmek için bu olayı planlayıp tasarlamışlardır. Bizim öldürme kastımız olsa ruhsatlı silahlarımız var, bunları yanımızda getirirdik. İstemeyerek de olsa böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Karşı taraf kadar biz de mağdur olduk. Zira 10-15 kişi bize saldırdı. Cezaevinde yattık biz de mağdur olduk." şeklinde konuştu.

“KARŞI TARAFIN KAMERALARI BİZİM DÜKKANA ÇEVRİLMİŞ”

Sanık Murat Özcelik ise, “Böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Köyden gelen eşyaları oraya bırakmak için gitmiştik. Karşı tarafın kameraları bizim dükkana çevrilmiş ve odaklanmış olması şüphe uyandırıyor. Bu olay bize düzenlenmiş bir komplodur. Biz evimizi ocağımızı terk etmek zorunda kaldık. Kendileri ile bir husumetimiz yoktur. Kamera görüntüleri kesilerek dosyaya sunulmuştur. Karşı taraf delil karartmıştır. Ben olayın başında aralarını ayırmaya çalıştım. Bana da saldırınca olay bu boyuta geldi." ifadelerini kullandı.

Avcılar’da baltalı dehşet kamerada-VİDEO ARŞİV



MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafların daha önceden aralarında husumet olduğu ve olay tarihinde sanıkların garajlarının önüne müştekilere ait bir aracın park edilmesi nedeniyle taraflar arasında bir tartışma başlamış ve bu tartışma kavgaya dönüşmüştür.

Kavga esnasında Mesut Özçelik, cebinden anahtar olduğu düşünülen bir nesneyi çıkararak Cemal Özçelik'e vermiş ve Cemal Özçelik anahtarı aldıktan sonra olay yerinden ayrılmıştır.

Daha sonra Cemal Özçelik olay yerine elinde balta ve sopalarla geri gelmiş ve sopaları diğer sanıklar Mesut Özçelik ve Murat Özçelik'e dağıtmıştır.

Cemal Özçelik baltanın ters kısmı ile; diğer sanıklar Murat ve Mesut ise elindeki sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'a vurmaya başladıkları, kavga esnasında Cemal'in diğer müşteki Asiye'ye baltanın arka kısmıyla vurduğu ve Murat ile Mesut'un bir diğer müşteki Şerif Atakan'a elindeki sopalarla vurdukları ve yaraladıkları Adli Tıp raporu ile belirtilmiştir.

Bilirkişi raporuna göre ise olayın başlangıcında tarafların tartıştığı ve birbirlerini ittikleri tespit edilmiştir."

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Duruşma savcısı, 3 sanık hakkında da haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik'in haksız tahrik altında silahla kasten yaralama ve haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından 2'şer yıl 9'ar aydan 14'er yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İDDİANAMEDEN

Avcılar'da 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darbetmişti.

Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı, tutuklanan üç kardeş hakkında ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.