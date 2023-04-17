DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde genç kadın korku dolu anlar yaşadı.

10 Nisan'da saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Yağmur Şeneroğlu, hastaneye gitmek için evden çıktı.

Bebek arabasındaki 2 yaşındaki kızı ile kaldırımda ilerleyen Şeneroğlu'nu fark eden şüpheli peşine takıldı.

Ardından arkasından sessizce yanaşan şahıs, Şeneroğlu'nun cebindeki telefonu alarak uzaklaştı.

Saniyeler sonra telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelinin peşinden gitti.

Telefonu çalınan genç kadının yakını Servet Şeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hastaneye gitmek için evden çıkıyor, kayınpederi onları arabasıyla hastaneye götürecekti. Kamera kaydına baktık. Takip ediyor, yaklaşıp cebinden telefonu alıyor. Emniyete gittik. Şahintepe ve Güvercintepe mahallelerinde son bir haftadır benzer olaylar olmuş. Yengem korktuğu için hastaneye gidemiyor. Dışarı çıkmaya korkuyor artık.