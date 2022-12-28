Avcılar’da, bebekli aileyi yangından itfaiye kurtardı

Elektrik panosundan kaynaklanan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenip evden çıkamayan biri bebek 4 kişi, itfaiye erlerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Yasin Sokak'taki Şen Apartmanı'nda, dün sabah saat 10.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Elektrik saatleri ve pano alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Dumandan çıkamayınca evlerine döndüler

Binanın merdiven boşluğu dumanla kaplanınca, çıkmak isterken yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan Güner ailesi, evlerine geri dönerek balkona çıktı.

DHA’nın haberine göre; itfaiye aracı ile binanın üzerine çıkan itfaiye erleri, merdiven boşluğundaki havalandırmayı açarak duman tahliyesi yaptı.

İtfaiye erleri, biri bebek 4 kişi kurtardı

Dumandan etkilenen Julem Güner, Bediha Güner, Medya Ayşe Güner ve Lena Uygun isimli bebek, itfaiye erleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alındı.

Apartman sakinlerinden Feride Çalışkan da itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bina dışına çıkıp bekledi.

Bir diğer bina sakini köpeğini kucaklayarak dışarı çıktı.