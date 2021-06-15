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    Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası

    Bir servis aracı ile otomobildekiler arasında çıkan beyzbol sopalı yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan genç, uzun süre gözyaşı döktü.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:30
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    Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde, servis aracı ile ve otomobilde bulunan iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

    Kavgada darbedildiğini ileri süren otomobildeki grup, servis aracının önünü alt geçit girişinde kesti.

    İki grup, yanlarındaki beyzbol sopaları ile birbirlerini darbetti.

    Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    UZUN SÜRE YERDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Darptan dolayı yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken; 2 kişi de polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Darbedilerek yaralanan gençlerden biri, uzun süre yerde gözyaşı döktü.

    Polis olayla ilgili incelemelere başladı.

    Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası VİDEO

    Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası #1

    Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası #2

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