İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yönetmeliğe uymayan binlerce ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Enkaz yığınına dönen şehirlerde felaketin boyutu gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bunun ardından yaşanan depremlerle birlikte gözler Megakent'e çevrilmişti.

Kentsel dönüşümün hız kazandığı İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 50 yıllık bir binanın merdivenleri çöktü.

Yaşanan olay saat 07.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

50 yıllık binanın merdivenlerinin kendiliğinden çökmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerindeki ilk kontrolünün ardından yaklaşık 10 yabancı uyruklu kiracıyı tahliye etti.

Daha sonra merdivenin askıda kalan bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından bina, Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Ahmet Üstün şöyle konuştu:

Sabah kalktığımızda yıkılmış olduğunu gördük, 50 yıllık bir binaydı. Kiracılar vardı, tanımıyoruz. Bina esasında sağlam ama merdivenler su altığından dolayı çürüdü.