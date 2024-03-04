Avcılar'da bir dairenin 27 kiracısı var İstanbul Avcılar'da bir ev sahibi, 4 katlı binanın 2. katındaki daireyi kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi. Daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Daireyi son kiralayan, her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para aldı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ev sahibi, iddiaya göre kaçak çalıştığı belirtilen bir emlakçı aracılığıyla 4 katlı bir binanın 2. katındaki 3 odalı daireyi Türkiye'de oturma izni olan bir yabancıya kiraladı.

Yabancı kiracı ise, aldığı daireyi başka bir kişiye kiraya verdi. Son kiracı ise dairede bulunan 3 odada ve arka taraftaki balkonda yataklar kurarak, iddiaya göre bu yatakları günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı.

Daireyle ilgili artan şikayetler üzerine ev sahibi, İstanbul Emlakçılar Odası'na başvurarak yardım istedi. Ancak polis ekipleri, ev sahibi ile kiracı arasında bir sözleşme olduğu gerekçesiyle işlem yapmadan daireden ayrıldı.

Ev sahibi ise konuşmak istemedi.

"Polis, 1 ayda 20 kez baskın yaptı"

Kısa bir süre önce banyodan su sızması, gürültü gibi sorunların yanı sıra, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonrası alt kattaki dairede yangın çıktı. Şikayetlerin artması üzerine ev sahibi, İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi.

Daireye gelen İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, şunları söyledi:



Avcılar'da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahibi ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabancı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu. Avcılar'da herhangi bir sorun oluştuğu zaman bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz.

"27 kişi aynı evdeydi"

Pul, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi. Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi hernangi birşey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Sadece her odada 10'ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için birşey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı. Dairenin kötü kullanımına bağlı olarak aşağıya su aktı. Aşağıdaki dairede kısa devreden yangın çıktı. Bir tek bu dairede oturanlar yabancı diğer kiracılar yani Türkler çok rahatsız. Daireye girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yüksek rakamlara kiraya vererek böyle sorunlarla karşılaşıyorlar. Kontrat yaptıktan sonra herhangi bir şey yapma durumu yok ev sahibinin. İsterse apartman kurallarına aykırı davransın isterse yasaları delsin, o kontrat bitene kadar o kiracıyı daireden çıkaramaz.

"Alt kiralama yapılıyor, yatak başı 3 bin lira"

Yatak başı 3 bin lira alındığını berliten Arzu Pul, şu ifadeleri kullandı:

Kimliği olan bir yabancı kiralıyor. Onun adı altında alt kiralama yapılıyor aslında yasak. Kiralayan da alt kiralama yapıyor. Yatak başı 3 bin lira para alıyorlar. Düşünün bir daireyi 7-8 bin liraya kiralıyor. Onun altından alt kiralama yaparak yatak başı 3 bin lira alıyor. 10 yatakta 30 bin lira eder. 90 bin lira geliri var bu vatandaşın neden? Genelde metruk binlarda oluyor kendi vatandaşımız korkuyor hasarlı bina olduğu için korkuyor. Boş kalmasın kira getirsin diye kaçak bir şekilde kiraya veriyorlar. Bilemiyorlar ki kiracıyı bir daha çıkaramayacağını. Yangına neden olacak hırsızlığa sebep olacak kadar ciddi boyutta tehlike var.

"Balkonda dahi yataklar var"

Daire sahibinin arkadaşı olan ve emlakçılık yapan Gökhan Kırık ise şunları söyledi:

Bir arkadaşımız beni aradı benden rica etti. Yardımcı olmamı istediler. Şu gördüğünüz binanın 2. katı balkonlu olan dairede kaçak göçmenler var. Ev sahibi de buraya giremedi benden rica etti. Alt katta yangın olmuş. Alt katta da bir bayan oturuyor korkmuş. Biz de gittik baktık gerçekten de sıkntılar vardı. Ev sahibiyle daireye gittik zenci bir çocuk kapıyı açtı. İçeriye girdik ceset kokuyor içerisi. Bir odaya geçtim 10 yatak, başka bir odaya geçtim 5 yatak. Balkonda dahi yataklar var. Önde bir balkon var arkada da bir balkon var. Arka taraftaki insanlar perde olmadığı zaman insanları çırılçıplak görüyor rahatsız oluyor. Polis gelmiş defalarca baskın olmuş kaçanlar olmuş ama hala bu devam ediyor. Beyefendi de ilanı koymuş kiraya vermek için. İnsan da bilemiyor ne olacağını. Kiraya vermişler bir adam kiraya verdikten sonra dairede ticaret döndürmüş. İçerisi berbat şu anki ev sahipleri de çok mağdurlar.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)