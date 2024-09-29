DHA
Dün gece 04.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi D-100 yan yol Eski Londra Asfaltı mevkiinde, park halindeki 59 AJU 082 plakalı minibüsün yanına gelen dört şüpheliden üçü etrafı kontrol ederken biri kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturdu.
BİR DAKİKA İÇİNDE MİNİBÜSÜ ALIP KAÇTILAR
Saniyeler içinde minibüsü çalıştıran şüpheli diğer kapıları da açarak arkadaşlarını araca aldı. Bir dakika süren hırsızlığın ardından kayıplara karışan şüpheliler manevra sırasında başka bir otomobile de çarparak hasar verdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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