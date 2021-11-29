Avcılar'da boğazı kesilerek öldürülen Yıldız çiftinin akrabaları gözaltında

Biri boğazı kesilerek diğeri tabancayla öldürülen çiftin cinayete kurban gitmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şahısların, çiftin akrabaları olduğu ortaya çıktı.

İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri, aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı.

Polis, lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın (38) boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü.

EŞİNİN CESEDİ DE ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu.

Yapılan incelemede, başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

ESRA YILDIZ'I ÖLDÜREN KİŞİLER KAMERALARA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada, Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece, evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkek şahsın binaya girdikleri tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin, içerde 10 dakika kaldıktan sonra çıktıkları tespit edildi.

NURİ YILDIZ OTOMOBİLİYLE BULUŞTUĞU KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan Nuri Yıldız'ın öldürüldüğü gece Beyoğlu'nda bulanan bir otelden yalnız başına çıktığı, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde, bir süre sonra iki aracın birlikte hareket ederek Edirne istikametine seyir haline geçtiği görüldü. Soruşturma dosyasına göre Nuri Yıldız'ın otomobili Bahçelievler, Köroğlu Sokak'ta bir kez daha kameralara yakalandı.

Görüntülerde Nuri Yıldız'ın otomobilinin ön camının çatlak olduğu tespit edildi. Polis, Nuri Yıldız'ın iki otomobilin buluşması sırasında öldürülmüş olma ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Polis yaptığı titiz çalışmada, Nuri Yıldız'ın cesedinin bulunduğu yere yakın bir yerden aynı otomobilden bir cisim atıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan 9 mm çapta bir tabanca bulunduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 02.00 sıralarında eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bahçelievler ve Esenler'de bulunan iki farklı adrese yapılan baskınlarda 4'ü kadın, 7 kişi gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN AKRABALARI

Gözaltına alınan şüpheliler servis şoförü Fahri Y.(58), ev hanımı Zübeyde Y.(65), ev hanımı Songül Y.(37), işsiz Mühyettin Y.(35), otel işletmecisi Ferhat Y.(27), pazarlamacı Berfin Y.(26), üniversite öğrencisi Aleyna Y.(20) gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, öldürülen çiftin akrabaları olduğu öğrenildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Yetkililer, yakalanan kişilerin sorgularının devam ettiğini, cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığını belirtti. Cinayetin sebebini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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