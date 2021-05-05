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    Avcılar'da boş yolda ciple direğe çarptı

    Avcılar'da boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin aydınlatma direğine çarptığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:45
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    Avcılar'da boş yolda ciple direğe çarptı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde seyreden bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.

    Sürücü hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardımına koşup, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Yaşanan kaza anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

    Avcılar'da boş yolda ciple direğe çarptı ViDEO

    Avcılar da boş yolda ciple direğe çarptı #1

    Avcılar da boş yolda ciple direğe çarptı #2

    Avcılar da boş yolda ciple direğe çarptı #3

    Avcılar da boş yolda ciple direğe çarptı #4

    Avcılar da boş yolda ciple direğe çarptı #5

    Avcılar da boş yolda ciple direğe çarptı #6

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