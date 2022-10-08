Avcılar'da boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu

İstanbul Avcılar’da boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkartarak tartıştığı eski eşini çocuğunun önünde silahla vurdu

Saat 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs, bilinmeyen nedenle boşandığı eşinin evine geldi.

Çocuğunun önünde defalarca ateş etti

İHA'nın aktardığına göre; şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan gözaltında

Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü.