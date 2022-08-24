Otoparktaki cipi çalan şüpheliler, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Esenyurt'ta hırsızlık yaptı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, cipin sahibi “Biz suçlu duruma düşmekten korkuyoruz” dedi.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Parseller Mahallesi'ndeki iş yerine gitmek isteyen Ramazan Çakır, 20 Ağustos Cumartesi günü iş yerine yakın olan otoparka cipini park etti.

İşe giden ve akşam saatlerinde ofisten çıktıktan sonra otoparka dönen Çakır, cipini park ettiği yerde bulamadı.

Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakır, cipin 2 şüpheli tarafından çalındığını gördü.

Çakır, emniyete giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin otomobili çalarak otoparktan ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar’da çaldıkları ciple, ilçe ilçe gezip hırsızlık yaptılar ViDEO

İlçe ilçe dolaşıp hırsızlık yaptılar

Şüpheliler çaldıkları ciple, başka ilçelerdeki otomobillerden de hırsızlık yaptı.

Bahçelievler'de 21 Ağustos Pazartesi günü bir otoparka gelen şüpheliler, burada da 2 aracın hayalet göstergesini çaldı.

Hırsızlar plakasını değiştirdikleri ciple dün gece saatlerinde de Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otomobilin camını kırıp, içine girdi ve araçtan bin 200 dolar ile hayalet gösterge çaldı.

Şüphelilerin Esenyurt'ta da benzer hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilirken; Bahçelievler'de otoparktan ayrıldıkları ve Beylikdüzü'nde de otomobilden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Suçlu duruma düşmekten korkuyoruz”

DHA’ya konuşan cipin sahibi Ramazan Çakır, “Cip, 3 gün önce otoparktan çalındı. Bu araçla da İstanbul'un çeşitli yerlerinde hırsızlıklar yapılıyor. Cipimiz kullanılarak Bahçelievler, Esenyurt, Güngören'de başka araçları çalıyorlar. Araçların ekranlarını çalıyorlar. Bununla alakalı biz yardım bekliyoruz. Biz suçlu duruma düşmekten korkuyoruz. Aracımız kıymetli ve değerli bir araç. Beylikdüzü'nden de gelen videolar var. Bizim arabamızla gidiyorlar. Yanına yanaşıp, alıp kaçıyorlar. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kendi imkanlarımızla baksak da çok bir şey elde edemiyoruz.” dedi.