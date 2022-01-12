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Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş

Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş

Akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu.