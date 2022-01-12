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    Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş

    Akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 09:14
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    Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katındaki bazı parçalar fırtınanın etkisiyle koptu.

    Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü.

    SANİYELER İÇERİSİNDE KURTULUŞ

    Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kız ise facianın eşiğinden döndü.

    Akşam saatlerinde yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

    DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş #1

    Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş #2


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