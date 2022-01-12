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- Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş
Avcılar’da çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuluş
Akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu.
- DHA
- 12.01.2022 - 09:14
İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katındaki bazı parçalar fırtınanın etkisiyle koptu.
Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü.
SANİYELER İÇERİSİNDE KURTULUŞ
Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kız ise facianın eşiğinden döndü.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.