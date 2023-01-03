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    Avcılar'da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti

    Dükkan işleten genç kadın, akşam saatlerinde gelen bir müşterisinin kendisine cinsel teklifte bulunmasına öfkelendi. Şahsa tokat atan işletmeci, ardından dükkandan kovdu. O anlar kamerada.
    • 03.01.2023 - 09:50
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:20
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    Avcılar'da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Akşam saatlerinde bölgedeki bir işletme dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, siparişlerini verdi.

    İşletmeci Bircan Metin, gencin istediklerini hazırladı. Ardından şahıs, el hareketleri ve sözlü olarak Metin'e cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

    Tokat atarak dükkandan kovdu

    Bunun üzerine öfkelenen kadın, adamın yanına giderek birkaç kez tokat attı ve iterek dükkandan çıkarmaya çalıştı.

    DHA'nın aktarımına göre; şahıs koşarak uzaklaşırken, Metin de polise giderek güvenlik kamerası görüntüleri ile şikayetçi oldu.

    Avcılar da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti #1

    "El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi"

    Metin, müşterinin iki çikolata aldıktan sonra parasını verdiğini daha sonra dönerek, kendisine erkek arkadaşı veya sevgilisi olup olmadığını sorduğunu belirterek, şöyle dedi:

    "Cevap vermedim, çıkmasını istedim. Daha sonra istismarda bulundu. Ben de tartaklayarak onu dışarı attım. Rahat yürüyemiyoruz. Çalışamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz. Mağduruz. Türkçe konuşmuyor, el hareketleri ile… Aksanı Arapça ama Türkçe’yi çok az biliyor. Bana eşim, sevgilim olup olmadığını sordu. El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de o sinirle kendisine bir tokat atarak onu dışarı attım."

    Avcılar'da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti VİDEO

    Avcılar da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti #2

    Avcılar da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti #3

    Avcılar da cinsel birliktelik teklif eden müşterisini darbetti #4



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