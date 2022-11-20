Sosyal medya üzerinden tuzağına düşürdüğü 15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp para istediği öne sürülen şahıs, çocuğun ailesi tarafından darbedildi.

Avcılar’da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yakınında bir fabrikada çalışan H.T. isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıttıktan sonra 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında kıyafetlerini çıkarıp ekran görüntüsü alan şahıs, fotoğrafı çocuğun ailesine göstermekle tehdidi ile 5 bin lira istedi.

5 bin lira yetmedi, 15 bin lira daha istedi

İddiaya göre; parayı alan zanlı bir süre sonra tekrar iletişime geçtiği kız çocuğundan 15 bin lira daha istedi.

AA’nın haberine göre; H.T, durumu anlattığı ailesiyle buluşma noktası olan Beyoğlu Caddesi'ne gitti.

Avcılar’da çocuğa şantaj yapan şahıs, aileden dayak yedi ViDEO

Çocuğun ailesi devreye girdi

Çocuğun babası ile yakınları, olay yerine gelen şüpheliyi yakaladı. H.T'nin yakınlarının zanlıyı darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.