Avcılar'da dairenin pencerelerini çalmaya çalışan hırsız, suçüstü yakalandı Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadaki bir daireye gizlice giren şüpheli, pencere ve petekleri sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem başlatıldı.

DHA

Gözü dönmüş hırsızlardan biri, bu kez kentsel dönüşümü fırsat bilerek soyguna kalkıştı…

Yer İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir bina…

Bu bina, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı.

Pencere ve petekleri sökmeye çalıştı

Binanın en alt katında giyim mağazası bulunan Ali Cebotari, en üst katın penceresinin olmadığını görünce ev sahibi Mehmet Sebih Ebinç'e haber verdi.

Ebinç, dükkân sahibi Ali Cebotari ile evini kontrol etmeye geldiğinde, bir kişinin daire kapısını kırarak içeri girdiğini, pencere ve petekleri sökmeye çalıştığını gördü.

Suçüstü yakalanan şüpheli, elindeki pencere çerçevesi ile sırtındaki çantayı bırakarak kaçtı.

Cebotari ve Ebinç, kaçan şüpheliyi bir süre kovaladı.

Kayarak düşünce yakalandı

Menekşe Sokak'ta kayarak düşen şüpheli, yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan hırsızın olay yerinde bıraktığı çantada; 12 tornavida, 4 pense, 2 kerpeten, 3 vida açma anahtarı, budama makası, 2 bıçak, 1 keser bulundu.