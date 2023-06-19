Avcılar'da denizde yüzerken fenalaşan çocuk boğuldu İstanbul Avcılar'da denize giren 14 yaşındaki çocuk, yüzerken fenalaştı. Boğulan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul'da bir çocuk boğularak yaşamını yitirdi..

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Plajı'na kardeşi ile gelen 14 yaşındaki Ahmet Alizzo saat 17.00 sıralarında suya girdi.

Bir süre sonra fenalaşarak çırpınmaya başlayan Ahmet Alizzo'yu fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları duruma müdahale etti. Bir miktar su yutan ve suni teneffüs yapılan Ahmet Alizzo için sağlık ekibi istendi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahaleden sonra ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Suriyeli uyruklu Ahmet Alizzo, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Astım hastası olduğu öğrenildi

Ağabeyine kıyıda yapılan müdahaleleri gözyaşı içerisinde izleyen kardeşi, Ahmet Alizzo'nun astım hastası olduğunu söyledi.

O sırada sahilde bulunan Yolcu Saygın, çocuğun çırpındığını görünce hemen görevlileri uyardığını ve kendisinin de yardım ettiğini söyledi.

Çocuğun hastaneye kaldırıldığında çok kötü durumda olduğunu belirten Saygın, “Hasta olduğu belliydi. Ağzından köpük geliyordu" dedi.