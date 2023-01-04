Avcılar'da drift atan sürücü yakalandı: 9 bin 125 lira ceza

Avcılar'da drift atan sürücü yakalandı: 9 bin 125 lira ceza

Drift attığı tespit edilen sürücüye 9 bin 125 TL para cezası verilirken, ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Trafik magandaları, trafiği tehlikeye atarak hem kendi canlarını hem vatandaşların canını tehlikeye atıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 27 Aralık Salı günü drift yapan 34 FIE 333 plakalı araç sürücüsü M.K.'yi yakaladı.

M. K.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak' maddesinden 9 bin 125 TL idari para cezası kesildi.

60 gün trafikten men edildi

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan M.K.'nin aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü, polis merkezine götürüldü

DHA'nın haberine göre, sürücü M.K., Türk Ceza Kanunu'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapılması için Avcılar Tahtakale Şehit Abdulkadir Sirma Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.