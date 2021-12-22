Avcılar’da dumanları görünce şoförün indiği minibüs, alev aldı

Aracından çıkan dumanları görünce şoförün indiği park halindeki minibüs alev topuna döndü. Yanan araç, ağaca çarparak durabildi.

İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi’nde Hasan Ali Eminoğlu minibüsün ön bölümünden duman çıktığını görünce hemen park ederek araçtan indi.

Eminoğlu, bir anda alevler içerisinde kalan minibüsün söldürülmesini için itfaiyeyi aradı. Rampada park edilen minibüs hareket etti.

AĞACA ÇARPARAK DURDU

Alev topu halinde karşıdan gelen araçlar olduğu halde hızla ilerlemeye başlayan minibüs, yaklaşık 50 metre ileride yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

ELEKTRİK AKSAMINDA ARIZA ÇIKTI

Kısa sürede gelen Avcılar İtfaiyesi ekibi minibüsü söndürdü. Araç metal yığınına dönerken, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

















