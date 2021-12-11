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    Avcılar’da duvar ustası vinçten düşerek öldü

    Kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binadaki kule vinçten düşen 49 yaşındaki 3 çocuk babası, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın 2 ay önce İstanbul’a geldiği öğrenildi.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 14:27
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    Avcılar’da duvar ustası vinçten düşerek öldü

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi’nin kesiştiği noktadaki inşaatta duvar ustası olan evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı (49), iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradı.

    4’ÜNCÜ KAT ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

    Saat 10.30 sıralarında vinçten inmek isteyen Polatcanlı, dengesini kaybederek 4’üncü kat asansör boşluğuna düştü.

    Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Avcılar’da duvar ustası vinçten düşerek öldü #1

    2 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA GELDİ

    Ancak Polatcanlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İsmail Polatcanlı’nın yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a çalışmaya geldiği ifade edildi.

    Avcılar’da duvar ustası vinçten düşerek öldü #2

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