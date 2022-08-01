Petrol
99.54
-4.26%
Euro
18.4232
0.56%
Dolar
17.9375
0.14%
Altın
1.02
0.31%
Borsa
2652
2.32%
Bitcoin
419.265
-1.54%
BTXN Coin
9.81
-1.00%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı

    Benzin dolu şişe ile evinin penceresine çıkan M.B., boşandığı eşi ile çocuğu geri dönmezse evi ve kendisini ateşe vereceğini söyleyerek hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.
    • 01.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi Hasat Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında, bir süre önce eşinden boşanan M.B. elinde benzin dolu şişeyle pencereye çıktı.

    M.B., ayrıldığı eşi ve çocuğunun eve dönmesini, aksi halde kendisi ile birlikte evi ateşe vereceğini söyledi.

    İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Eski eşinin ve çocuğunun dönmesini istedi

    DHA’nın haberine göre; kapı aralığından polisler ile görüşmeyi kabul eden M.B. ayrıldığı kadın ve çocuğunun mutlaka dönmesi gerektiğini tekrar etti.

    İtfaiye ekipleri, olası müdahale için geride bekledi.

    Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı VİDEO

    Serbest bırakıldı

    M.B. ikna edilerek elindeki benzin şişesi alındı ve polis merkezine ifade vermek üzere götürüldü. M.B.'nin yakınları bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini, serbest bırakıldıktan sonra yine benzer olaylara girişebileceğini belirtti.

    Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Pelin Batu'nın mantı yorumu: Sinop daha iyi
    Magazin

    Pelin Batu'nın mantı yorumu: Sinop daha iyi

    Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan
    Diğer spor haberleri

    Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan

    Görüş Bildir