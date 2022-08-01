Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı

Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı

Benzin dolu şişe ile evinin penceresine çıkan M.B., boşandığı eşi ile çocuğu geri dönmezse evi ve kendisini ateşe vereceğini söyleyerek hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi Hasat Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında, bir süre önce eşinden boşanan M.B. elinde benzin dolu şişeyle pencereye çıktı.

M.B., ayrıldığı eşi ve çocuğunun eve dönmesini, aksi halde kendisi ile birlikte evi ateşe vereceğini söyledi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eski eşinin ve çocuğunun dönmesini istedi

DHA’nın haberine göre; kapı aralığından polisler ile görüşmeyi kabul eden M.B. ayrıldığı kadın ve çocuğunun mutlaka dönmesi gerektiğini tekrar etti.

İtfaiye ekipleri, olası müdahale için geride bekledi.

Avcılar’da eski eşi ve çocuğunun dönmesi için, ortalığı ayağa kaldırdı VİDEO

Serbest bırakıldı

M.B. ikna edilerek elindeki benzin şişesi alındı ve polis merkezine ifade vermek üzere götürüldü. M.B.'nin yakınları bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini, serbest bırakıldıktan sonra yine benzer olaylara girişebileceğini belirtti.