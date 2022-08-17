Avcılar'da eski eşinin sevgilisini bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı

Murat Mimaroğlu isimli şahıs eski eşinin evini bastı. Eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Şahin Arslan’ı defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalışan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Avcılar’ın Denizköşkler Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında, Şahin Arslan isimli şahıs kız arkadaşı olduğu iddia edilen Pınar İreç’in evindeyken, İreç'in eski kocası Murat Mimaroğlu evi bastı.

Taraflar arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Arslan ile Miroğlu arasındaki kavga sokağa taştı. Eski koca Mimaroğlu, defalarca Arslan’ı bıçakladı. Mimaroğlu, kanlar içinde yere yığılan Arslan’ın üzerine çıkıp kafasını kesmeye çalıştı.

Olaya engel olmaya çalışan İreç “Bırak, yeter artık” diye bağırdı. Mahalle sakinlerinin de araya girmesiyle olay son bulurken, bıçaklı saldırgan ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

İHA’nın haberine göre; polis ve sağlık ekiplerine olayı haber veren vatandaşlar, yaralıya havlu ile müdahale etti. Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Murat Mimaroğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Kadının bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum”

Arslan’ın naaşı ailesine teslim edilirken ablası İlknur Arslan, şu sözleri kaydetti:

“Gece saat 02.00’da polisler aradı ve kardeşimin hastanede olduğunu söyledi. Gittiğimde kardeşimin vefat ettiğini öğrendim. 2-3 yıldır konuştuğu bir kadın vardı kardeşimin. O sırada eşi ve başka insanlarla da konuştuğunu söylüyordu kardeşim. Hatta ‘Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin’ diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahıs da kaçmış. Biz bir an önce saldırganın bulunmasını istiyoruz. Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti.

“Seni öldürtmem 10 bin TL’ye bakar”

Kardeşim tehdit edildi. Şahsın ablası tarafından seni öldürtmem 10 bin TL’ye bakar gibi söylemler olduğunu biliyorum. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu.”

“Kadın plan kurdu oğluma”

Oğlu Şahin Arslan’ın planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden anne Fikriye Değirmenci, “Pınar’ın kocası kapıya gelmiş. Aşağıya in diyerek tehdit etmiş. Oğlumda küçük çocuk var uyuyor diyerek aşağıya inmemiş. Zaten o kadın oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kadın plan kurdu oğluma. Kocası da tehdit ediyordu, kadın da, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL’ye bakar diyerek tehditte ettiler zaten. Benim oğlumu ortalıktan kaldıran bu aile. Onlar da suçsuz değiller. Oğlumu geri verecekler bana, o iki çocuğun boynunu bükük koymanın hesabını verecekler. Ya canlarıyla ya da kanlarıyla bunu ödeyecekler." dedi.

“Tam boğazını kesecekken kadın araya girdi”

Olay anlarını anlatan mahalle sakini Serpil Konar, “Komşumuz eşinden boşanmıştı. Daha sonrasında tekrardan birleştiler ama anlaşamayıp ayrıldılar. Uzun süredir farklı bir insanla sevgiliydi. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve eski koca evi basmış. Aralarında yine tartışma başlamış ve eski koca bıçağı alarak kadının sevgilisine saldırmış. Küçük bir oğlu vardı kadının, babam 13-14 yerinden bıçakladı adamı diye bağırıyordu. Sonra dışarı çıkıyorlar ve sevgili yere düştü. Tam boğazını kesecekken kadın araya girdi. Tabii hemen sesleri duyan komşular adamı tutmaya çalıştı ama adam kaçtı hemen. Sonra sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.” dedi.