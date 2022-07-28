Ayakkabı dükkanı ve döviz bürosu esnaflarının aralarında önceden yaşanan husumet, ufak bir olayla patladı. Tekme tokatlı kavga ise anbean kameralara yansıdı.

İstanbul Avcılar'da bulunan bir iş hanında, kaos çıktı.

Marmara Caddesi'ndeki iş hanında ayakkabı mağazası sahibi Mustafa Alptekin, 21 Temmuz Perşembe günü, döviz bürosunun caddeye bakan alanına ayakkabıları dizerek satış yapmak istedi.

Bu durum döviz bürosu sahibi ile Alptekin arasında tartışma yaşanmasına neden oldu.

Esnaflar birbirine girdi

İş hanının kapanma saati ve aidatlarla ilgili önceden aralarında gerginlik de bulunan esnafın tartışması tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Olayın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Avcılar'da esnaf kavgası: Dehşet anlar kamerada VİDEO



Tutuklanan 4 kişi serbest bırakıldı

Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada üzerlerinde silah olduğu belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İş hanındaki kavgadan sonra gerginliğin devam ettiği, döviz bürosuna silahlı saldırı olduğu da öğrenildi.

Azerbaycanlı kişiye sınır dışı

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, Azerbaycan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildiği belirtildi.

"İllegal bir yapı ile baskı kurmak..."

Silahlı saldırıya uğrayan döviz bürosu esnafının avukatı Merve Şahintekin, "Müvekkillerimiz resmi olmayan yönetimin topladığı paralara karşı çıkıyor. İş hanı yönetiminde olduğunu iddia eden kişiler, illegal bir yapı ile baskı kurmak amaçlı müvekkilin dükkanının önüne yasal ayakkabı kutuları koyarak 'Artık burada satış yapılacak' derlerken karşı çıkan müvekkillere ilk gün sopa silah ve bıçakla saldırıyor.

"Pazar günü baskıya uyup iş yerini açmadı"

İkinci gün bir silahlı saldırgan silahla çarşıya girmeye kalkınca gözaltına alındı. Otoritesi sarsılan iş hanı yönetimi esnafa baskı kurmak için 'pazar günü bütün dükkanlar kapatılacaktır, olacaklardan açan kişiler sorumludur' talimatı veriyor. Esnaf geçen pazar günü baskıya uyup, iş yerini açmadı.

"İş yerini açarken caddeye 5 el ateş açıldı"

Müvekkillerimiz pazar günü iş yerini saat 10.00'da açarken iş hanından caddeye doğru 5 el ateş açıldı. Karşıdaki bir parfümerinin camı isabet aldı. Yakalanan bu kişi, üzerinden muşta, bıçak ve ruhsatsız tabanca çıktığı halde tutuksuz yargılanmak üzere aynı gün 6 saat sonra serbest bırakıldı" dedi.





















