Avcılar'da esnaf kavgası karakola taşındı

Aynı mahallede esnaflık yapan iki adam arasında başlayan aynı işi yapma tartışması kavgaya dönüştü. Karakola taşınan tartışma cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki esnaf aynı işi yapmak isteyince tartışma başladı.

Restoran işleten Cüneyt T., restoranını kapatıp yerine oto ekspertiz dükkanı açmaya karar verdi.

Aynı mahallede oto ekspertiz dükkanı işleten Şaban Ç’nin "Benimle aynı işi yapamazsın" demesi üzerine aralarında husumet başladı.

Kavga karakola taşındı

İkilinin kavgası karakola taşınarak burada da devam etti.

Cüneyt T. karşı tarafın kendisene zarar verebileceğini ve tehdit edildiğini iddia etti.

Şaban Ç'nin yakınları ise karakola kalabalık bir şekilde gelince polis karakolunda bulunan polisler ile aralarında kısa süreli arbede yaşandı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, karakol önünde yaşanan gergin anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da iki esnaf arasındaki ‘Benimle aynı işi yapamazsın’ kavgası VİDEO