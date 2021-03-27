Avcılar'da eşya dolu koliyi çalıp kaçtı: Yakalandı

Park halindeki bir araçta bulunan, içerisinde eski saat, gözlük, biblo, kolye, yüzük gibi malzemeler bulunan koliyi çalan hırsız, yakalanmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 17 Mart tarihinde park halinde bulunan araç içerisinden koli çalındı.

Hırsızlık üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Otomobilden hırsızlık olayı ile ilgili bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtları incelenirken şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlıktan hemen sonra elinde koli ile sokaktan kaçarak uzaklaşan E.B., Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde önceki akşam yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıktan alınan arama izni ardından çalınan eşyalardan üç boyutlu gözlük kumandası, otomobil direksiyon kumandası ve 18 güneş gözlüğü bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Diğer çalınan saat, biblo, kolye, yüzük ve pahalı çakmakların ise bazı kişilere satıldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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