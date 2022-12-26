Avcılar’da kiracı tarafından yakılan ev görüntülendi

Gece saatlerinde kiracının yakıp kaçtığı evdeki hasar, gündüz ortaya çıktı. Ev sahibi Mehmet Yılmaz, "Zam geldi dedim, evi benzin döküp yakmış" dedi.

Ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Avcılar ilçesinde tartışmanın boyutu faciaya neden oldu.

Gece saatlerinde ev sahibi, 3 katlı binanın birinci katında oturan ve aylık 700 TL’ye kira ödeyen Osman Eravcı’den bin 500 TL kira istemesiyle tartışma çıktı.

Zamma karşı çıkan kiracı, öfkelenerek evi yakmakla tehdit etti.

Evi yakarak kaçtı

İHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine konut sahibi Mehmet Yılmaz, karakola giderek 7 yıllık kiracısından şikayetçi oldu.

Kendisinin şikayet edildiğini öğrenen kiracı Osman Eravcı da 4 tane çocuğunu akrabalarının yanına götürdü. Ardından gece saatlerinde oturduğu evi yakarak kaçtı.

Patlama yaşandı

Evde meydana gelen patlama nedeniyle bir odanın dış duvarı yıkıldı.

Evin yandığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Avcılar’da evi yakılan konut sahibi: Zam geldi dedim VİDEO



"Evi benzin döküp yakmış"

Şahsın 7 yıllık kiracısı olduğunu anlatan ev sahibi Mehmet Yılmaz, “Kiracıydı alt katımda oturuyordu, 7 yıldır, 700 liradan oturuyordu. Dedim bunun bin 500 lira yapsak olmaz mı? Zam geldi dedim. O ara bu dedi ki ben bu evi yakarım, iyi yakarsan ben de karakola gider söylerim dedim. Karakola gittim dilekçe verdim. Gece 04.00’te namaza kalktım, baktım evden, alt kattan sesler geliyor. Namazdan çıkar çıkmaz, baktım alt kattan duman, alev yükseliyor. Çıktım baktım evi benzin döküp yakmış. Bomba gibi kapıları patlatmış. Benzin dökmüş, içerde alevler yanıp dışarı çıkamayınca patlatmış. 6-7 kişi oturuyorduk, haliyle korktuk. En sonunda peşinden koştum, hanımı da yanındaydı taksisine binip çekti, gitti. Çocukları vardı daha önce götürmüş.” diye konuştu.

Soruşturma başlatıldı

Avukatıyla karakola giden ev sahibi Mehmet Yılmaz, kiracısı Osman Eravcı’ den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.