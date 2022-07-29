Motosikletle mahalleye gelen biri çocuk 3 kişi, giysi kumbarasındaki kıyafetleri çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Mahalleye motosiklet ile gelen biri çocuk 3 kişi, giysi kumbarasından hırsızlık yaptı.

Çocuk giysi kumbarasına girdi

Belediyenin yerleştirdiği giysi kumbarasına giren çocuk, içi kıyafet dolu poşetleri çıkararak kendisini bekleyenlere uzattı.

2 şüpheli, çocuktan aldıkları giysi dolu poşetleri motosiklete bağlı çekçek arabasına koydu.

Bütün kıyafetleri çalıp kaçtılar

Yoldan geçenlere aldırmadan yaklaşık bir dakika içerisinde kumbaradaki bütün kıyafetleri alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar'da giysi kumbarasındaki kıyafetleri çaldılar VİDEO



Mahalleli isyan etti

Mahalle sakini Remzi Birdanlı, bu kıyafetlerin ihtiyaç sahipleri için bağışlandığını, hırsızlığı yapanların affedilmemesi gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; esnaf Erhan Görgün ise, çocukların hırsızlıkta kullanılması ve içine girilmesi tehlikeli bu kumbaraya sokulmasının yanlış olduğunu belirtti.