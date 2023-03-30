Avcılar'da hatalı sollama beraberinde kazayı getirdi Yan yolda ilerleyen otomobilin, hatalı sollama yapan başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje vurarak elektrik direğine çarptığı anlar başka bir aracın araç kameralarına yansıdı.

DHA

Trafikte hatalı yapılan hareketlerde kaza kaçınılmaz olmaya devam ediyor...

Özellikle Megakent'te yaşanan kaza sorunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu kez kaza yaşanan yer İstanbul'un Avcılar ilçesi oldu.

Dün saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu yan yolda Küçükçekmece yönünde seyir halinde bulunan otomobil, yol ayrımında hatalı sollama yaptı.

Bunun üzerine sürücü, yol ayrımında olan başka bir sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı.

Önce refüje sonra elektrik direğine çarptı

Bir anda hatalı sollama yapan otomobili önünde bulan araç sürücüsü, refüje vurduktan sonra elektrik direğine çarptı.

Kazaya sebep olan sürücü şoke oldu

Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücüye çevredekiler yardıma koştu.

O anlar başka bir araç tarafından kaydedildi

Şans eseri ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası ile kaydedildi.