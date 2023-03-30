Trafikte hatalı yapılan hareketlerde kaza kaçınılmaz olmaya devam ediyor...
Özellikle Megakent'te yaşanan kaza sorunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bu kez kaza yaşanan yer İstanbul'un Avcılar ilçesi oldu.
Dün saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu yan yolda Küçükçekmece yönünde seyir halinde bulunan otomobil, yol ayrımında hatalı sollama yaptı.
Bunun üzerine sürücü, yol ayrımında olan başka bir sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı.
Önce refüje sonra elektrik direğine çarptı
Bir anda hatalı sollama yapan otomobili önünde bulan araç sürücüsü, refüje vurduktan sonra elektrik direğine çarptı.
Kazaya sebep olan sürücü şoke oldu
Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücüye çevredekiler yardıma koştu.
O anlar başka bir araç tarafından kaydedildi
Şans eseri ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası ile kaydedildi.