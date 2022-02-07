Avcılar'da 'hırsızlığı önleme' kavgası

Çalıştığı iş yerine ait demir ve tahtaları çalan hırsızlara müdahale etmeye çalışan adam, iddiaya göre kafede oturan Gelecek Partisi üyesi bir grubun bıçaklı saldırısıyla hastanelik oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde tadilat çalışması yapılan bir restorandan malzeme çalmaya çalışan iki Afganistanlı, iş yeri çalışanı Osman Uluyol'a yakalandı.

Bu sırada Gelecek Partisi üyesi olduğu öğrenilen ve etkinlik için İzmir'den gelerek kahvaltı yapan bir grupta bulunan 3 kişi, Osman Uluyol'a iddiaya göre, "Niye bu kadar tepki gösterip bağırıyorsun?" diyerek müdahale etti.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışma sırasında sert cisimle darbe alan Uluyol, yerdeki taşları alarak karşılık verdi. Çıkan kavgaya kahvaltı için gelen gruptaki diğer kişiler de katıldı. Bu sırada Uluyol 4 yerinden bıçaklanırken, çevrede oturanların ihbarı üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Gelen ekipler, Uluyol'u Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak 4 saatlik ameliyata aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını alarak Halil T., Mustafa T. ile Turan S.'yi gözaltına aldı. Savcının talimatı ile şüpheliler ve güvenlik kamera kayıtlarının da yer aldığı dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Halil T.'nin denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verilirken Mustafa T. ve Turan S. tutuklandı.

MAĞDURUN EŞİ: PERİŞAN HALDEYİZ

Aynı mahallede bir kafe işleten Hülya Uluyol, çalışamayacak durumdaki eşinin fizik tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi göreceğini anlattı.

Hırsızlığı önlemek isterken olayın tarafı olmayan kişiler tarafından planlı olmasa da bıçaklı saldırısına maruz kalan eşi ile aralarında huzur kalmadığını, okula giden 5 çocuğunun ağır yükünü tek başına üstlenmek zorunda kaldığını anlatan Hülya Uluyol, "Perişan olduk." dedi.

EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİLER

Uluyol, önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkarılmaları beklenen şüphelilere en ağır cezanın verilmesi için çaba harcayacağını ekledi.

Avcılar'da "hırsızlığı önleme" kavgası kamerada