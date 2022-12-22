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- Avcılar'da hırsızlık yapan 4 şahıs polisten kaçarken kaza yaptı
Avcılar'da hırsızlık yapan 4 şahıs polisten kaçarken kaza yaptı
- 22.12.2022 - 15:47
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:25
İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabah saatlerinde polis ekipleri denetim yaptı.
Ekiplerin denetim noktasında şüphelenip durdurmak istediği bir otomobilin, çalıntı olduğu öğrenildi.
4 şüpheli, çalıntı olduğu öğrenilen araçla E-5 karayolunda kaçmaya başladı.
Şüpheli araç kaçmaya çalıştı
Şüpheliler, önce E-5’te Avcılar istikametine ardından ise Beylikdüzü yönüne doğru kaçmaya başladı.
Kaçarken bir araca da çarpan şahıslar, polisin yaptığı uyarı ateşini de dikkate almadı.
4 şüpheli yakalandı
Şahıslar, Beylikdüzü mevkiine geldiklerinde savrularak polisin ekip otosuna çarpıp durabildi.
Şüpheliler yaralandı
Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan 4 şüpheli, 15 yaşındaki E.Ö., 16 yaşındaki M.G., 19 yaşındaki S. Y. ve E.K. (17) yaralandı.
Yaralanan şahıslardan E.Ö. ve M.G. hastaneye kaldırıldı.
Araç içerisinde suç unsurları bulundu
Polisin araç içerisinde yaptığı araştırmada lüks bir araca ait olduğu tespit edilen gösterge paneli, eldiven ve bant bulundu.
M.G. ile S. Y., hayalet göstergeyi Avcılar’da park halindeki bir otomobilden çaldıklarını itiraf etti.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, birçok suç kayıtlarının olduğu tespit edilen şüphelilerin, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sorgulamalarına devam ediliyor.