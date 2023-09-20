Avcılar'da İBB’nin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı Avcılar’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sesi ve kokunun yayılmasıyla panik yaşayan vatandaşlar, binaları boşalttı.

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İHA

İstanbul Avcılar'da saat 08.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında çalışanlar, doğalgaz borusunu patlattı.

Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı. Koku nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı.

Vatandaşlar büyük panik yaşadı

İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti.

Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.

"Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık"

Kokuya uyandıklarını belirten Müfit Kotan isimli vatandaş, “Burada yarım saattir doğalgaz patlağı var. Aradık ekipleri, geldiler müdahale ettiler ama herhalde büyük bir patlak. Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız, boşalttık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)