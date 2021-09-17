Arkadaşı iş yapan şahsın, ortağı batınca tüm borç kendisine kaldı. Oturduğu apartmana gelen haciz kararının üzerine ortalık karıştı.

İstanbul Avılar'da, bulunan bir apartmanda akrabaları ile yaşayan Altan Keyvan, R.K. ile ortak iş yapmak için vekaletname verdi.

Ortağının batması sonucu Keyvan'ın yaşadığı apartmanın arazisine haciz ve tahliye kararı geldi. Evi boşaltmak istemeyen Keyvan ve ailesi karara direnerek zorluk çıkardı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

"KENDİMLE BERABER GÖMECEĞİM"

Altan Keyvan kendisini apartmanın altındaki dükkana kilitlemesinin ardından, "Bu binayı patlatacağım. İcra müdürü tarlanın içinden satmış ya burayı, ben de burayı kendimle beraber gömeceğim" dedi. Keyvan'ın sözleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da icralık olan arsa tahliye edilirken, bina sakinleri zorluk çıkardı VİDEO



OĞLU FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşananları balkondan izlerken fenalaşan Keyvan'ın oğlu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Keyvan'ın yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

TAHLİYE KARARI DURDURULDU

Polis ekiplerinin konuşmalarına ikna olmayan şahıs için, olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Müzakerecinin ikna konuşmasının ardından Kervan dükkanın kapısını açtı. Öfkeli adam, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürülürken yaşananları balkondan izleyen eşi de binadan indi. Tahliye kararı ise durduruldu.





















