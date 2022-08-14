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- Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı
Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı
- 14.08.2022 - 14:21
- Güncelleme : 14.08.2022 - 14:57
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 4 katlı iki binada yaşayanlar, gece 04.00 sıralarında gürültüyle uyandı.
Panikle dışarı çıkan vatandaşlar, dışarıdan binanın çatladığını fark etti.
Zeminde kayma olabileceği belirtildi
Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine AFAD ekipleri geldi.
Binada inceleme yapan ekipler, zeminde kayma olabileceğini belirtti. Çökme tehlikesinin yaşandığı binadan karot örneği alınmasına karar verildi.
Bina mühürlendi
Öte yandan binada yaşayan vatandaşlardan, önemli eşyalarının alınması istenerek tahliye işlemi başlatıldı.
Ardından iki bina ekipler tarafından mühürlendi.
Kalacak yeri olmayan çift yaşlı bakımevine götürüldü
DHA'nın aktarımına göre; kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift, ekipler tarafından ambulansla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü.
Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.
"Bina ayrılmış"
Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk."
"Küt küt diye gürültü duyduk"
Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.