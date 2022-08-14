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    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı

    Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan apartman sakinleri, büyük bir korkuyla dışarı çıktı. Binada çatlakların oluşması nedeniyle AFAD ekipleri tahliye işlemi başlattı.
    • 14.08.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 14:57
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    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 4 katlı iki binada yaşayanlar, gece 04.00 sıralarında gürültüyle uyandı.

    Panikle dışarı çıkan vatandaşlar, dışarıdan binanın çatladığını fark etti.

    Zeminde kayma olabileceği belirtildi

    Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine AFAD ekipleri geldi.

    Binada inceleme yapan ekipler, zeminde kayma olabileceğini belirtti. Çökme tehlikesinin yaşandığı binadan karot örneği alınmasına karar verildi.

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #1

    Bina mühürlendi

    Öte yandan binada yaşayan vatandaşlardan, önemli eşyalarının alınması istenerek tahliye işlemi başlatıldı.

    Ardından iki bina ekipler tarafından mühürlendi.

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #2

    Kalacak yeri olmayan çift yaşlı bakımevine götürüldü

    DHA'nın aktarımına göre; kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift, ekipler tarafından ambulansla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü.

    Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #3

    "Bina ayrılmış"

    Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk."

    "Küt küt diye gürültü duyduk"

    Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #4

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #5

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #6

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #7

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #8

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #9

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #10

    Avcılar’da çatlaklar oluşan iki binada tahliye işlemi başlatıldı #11


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