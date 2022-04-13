Avcılar'da iki ortağın alacak kavgasında 1 kişi öldü

Alacak verecek davasıyla aralarında husumet bulunan iki ortağın tartışmasında, kurşunlanan taraf hayatını kaybetti. Cinayet sonrası saklanan zanlı ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Avcılar'daki alacak verecek meselesinde silahlar konuştu.

Edinilen bilgiye göre, ortak olan ve alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan yabancı uyruklu Ashraf M.H. ile diğer yabancı uyruklu Ghassan H. şahıslar arasında aynı konu nedeniyle telefonda tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Ashraf M.H., eski ortağının bulunduğu iş yerine gitti ve yanında getirdiği silahla Ghassan H.’nin kafasına doğru ateş etmeye başladı.

1 kişi olay anında can verdi

İHA'dan alınan bilgiye göre, Ghassan H. kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saklandığı yerde bulunup adliyeye sevk edildi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada Ashraf M.H.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi.