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    Avcılar'da inşaatın yanındaki apartmanın merdivenleri çöktü

    Yıkım çalışmaları başlatılan binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanın merdivenlerinin gürültüyle çökmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:56
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    Avcılar'da inşaatın yanındaki apartmanın merdivenleri çöktü

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde bir binanın yıkılmasına ve yeniden yapılmasına karar verilerek, kazma çalışmalarının ardından inşaatına başlandı.

    BİTİŞİĞİNDEKİ MERDİVENLER ÇÖKTÜ

    Bu binanın bitişiğindeki 4 katlı binanın merdivenleri gürültüyle çöktü. Binada oturanları korkutan olay ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

    Sevk edilen itfaiye erleri ve polisler, binaya girişteki beton merdivenlerin yanı sıra bunun yanındaki duvarın çöktüğünü ancak ilk tespitlere göre binanın taşıyıcı kolonlarında hasar bulunmadığını belirledi.

    "YAĞAN YAĞMUR TOPRAĞI YUMUŞATMIŞ"

    Bina sakinlerinden Şahin Öztorun, "Saat 03.00 sıralarında duvar ve merdivenler gürültü ile çöktü. Binaya giriş çıkış yapamaz olduk. Belediyeden de gelip bakacaklar. Yağan yağmur toprağı yumuşatmış. Kaldırım kenarından gelen su buradaki toprağı götürmüş." dedi.

    Avcılar da inşaatın yanındaki apartmanın merdivenleri çöktü #1

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    Avcılar da inşaatın yanındaki apartmanın merdivenleri çöktü #3

    Avcılar da inşaatın yanındaki apartmanın merdivenleri çöktü #4

    Avcılar da inşaatın yanındaki apartmanın merdivenleri çöktü #5


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