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    Avcılar'da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı

    Girdikleri iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar kameraya yansırken, yakalanmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 14:02
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    Avcılar'da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı

    İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden geçen 3 Aralık'ta 03.30 sıralarında televizyon ve yazar kasa çalındı.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden hırsızlık suçunu gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Güvenlik kamerası kayıtlarında iki şüpheliden birisinin gözcülük yaptığı diğerinin iş yerine girerek büyük bir televizyonu kucağında taşıyarak uzaklaştığı belirlendi.

    Avcılar da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı #1

    YAKALANDILAR

    Şüphelilerin E.G. ve K.K. olduğu tespit eden ekipler 29 Aralık Çarşamba günü K.K.'yı aynı mahallede, suç ortağı E.G.'yi ise Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden K.K.'nın 29, E.G.'nin 15 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

    Avcılar'da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı VİDEO

    Avcılar da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı #2

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avcılar da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı #3

    Avcılar da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı #4

    Avcılar da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı #5


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