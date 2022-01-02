Girdikleri iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar kameraya yansırken, yakalanmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden geçen 3 Aralık'ta 03.30 sıralarında televizyon ve yazar kasa çalındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden hırsızlık suçunu gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası kayıtlarında iki şüpheliden birisinin gözcülük yaptığı diğerinin iş yerine girerek büyük bir televizyonu kucağında taşıyarak uzaklaştığı belirlendi.

YAKALANDILAR

Şüphelilerin E.G. ve K.K. olduğu tespit eden ekipler 29 Aralık Çarşamba günü K.K.'yı aynı mahallede, suç ortağı E.G.'yi ise Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden K.K.'nın 29, E.G.'nin 15 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Avcılar'da iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan hırsızlar yakalandı VİDEO



SERBEST BIRAKILDILAR

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









