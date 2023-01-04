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- Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
- 04.01.2023 - 16:48
- Güncelleme : 04.01.2023 - 17:13
Son günlerde işçilerin kaldığı konteynerler, kaza ve yangın haberleriyle gündeme geliyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul.
Avcılar ilçesindeki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı konteyner, alevlere teslim oldu.
Kısa sürede büyüdü
Öğle saatlerinde yaşanan yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerleri sardı.
Kendi imkanlarıyla kurtuldular
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İşçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı.
Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı VİDEO
Yaralanan olmadı
DHA'nın aktarımına göre; yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.