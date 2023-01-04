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    Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı konteyner, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangında yaralanan olmadı.
    • 04.01.2023 - 16:48
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 17:13
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    Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

    Son günlerde işçilerin kaldığı konteynerler, kaza ve yangın haberleriyle gündeme geliyor.

    Bu kez olayın adresi İstanbul.

    Avcılar ilçesindeki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı konteyner, alevlere teslim oldu.

    Kısa sürede büyüdü

    Öğle saatlerinde yaşanan yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.

    Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerleri sardı.

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #1

    Kendi imkanlarıyla kurtuldular

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İşçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı.

    Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı VİDEO

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #2

    Yaralanan olmadı

    DHA'nın aktarımına göre; yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #3

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #4

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #5

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #6

    Avcılar da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı #7


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