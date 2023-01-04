Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı konteyner, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangında yaralanan olmadı.