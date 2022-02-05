Sokak ortasında tartıştığı kadını zorla bindirdiği aracında darbeden saldırgan, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bir kadın ile erkek arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARACA BİNDİRİP DARBETTİ

Kadını zorla araca bindiren kişi, içeride kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı bulmak için çalışma başlattı.

"POLİS YETİŞEMEDEN KAÇTI GİTTİ"

Yaşananları gören Şehriban Yılmaz, "Sabah saat 08.00'de bir kadının sesi ile uyandım. Pencereden baktığımda bir aracın yolun kenarına park ettiğini, yanında da bir kadın ve adamın tartıştığını gördüm. Kadınla adam dışarıda tartışıyordu. Kadını yakasından tutup, arabanın içine attı. Adam kapıyı kapatmaya çalışırken, kadın buna müsaade etmedi. Adam daha da sinirlendi. Adamın daha da şiddetlendiğini görünce, durumu polis ekiplerine bildirdim. Ben polis ile konuşurken, adam kadının üzerine yüklenmişti. Kapattı kapısını, çekti gitti buradan. Polis de yetişemedi." diye konuştu.

Avcılar'da kadına şiddet: Araca bindirip dövdü

"BOĞAZINI SIKIYORDU, KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ"

Yılmaz, adamın kadının boğazını sıktığını belirterek "Kadının üzerine yüklenip, boğazını sıkıyordu. Polis ekipleri aracın plakasını sordu. Yan tarafta kaldığım için göremedim. Şiddet uyguladı kadına, vurdu. Buradan çok insan geçti. Ambulans, otobüs, taksi, işçi hiç kimse dönüp bakmadı. Kimse müdahale etmedi." dedi.