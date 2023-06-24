Avcılar'da kadını darbetti, tepki gösteren taksiciye saldırdı Bir kadın, takside yanındaki erkek tarafından darbedildi. Saldırgan, duruma tepki gösteren taksi şoförüne de yumruk attı. Aracın anahtarlarını alan saldırgan, bir süre sonra kayıplara karıştı.

DHA

Kadına şiddet, bu kez İstanbul Büyükçekmece’de yaşandı…

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Mimaroba'da taksi şoförü Kadir Yücel, aracına kadın yolcu alarak Denizköşkler Mahallesi'ndeki restorana getirdi.

Burada araca, kadının erkek arkadaşı bindi.

Kadını taksinin içinde darbetti

Bir süre daha yola devam eden ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında erkek arkadaşı, kadına şiddet uyguladı.

Bu ana tanıklık eden taksi şoförü ise saldırganı uyardı.

Şoföre de tepki gösteren kişi, Ataman Sokak'a girmesini istedi.

Şoföre yumruklu saldırı

Taksi şoförü Yücel, iddiaya göre kendisine yönelik bir saldırı olabileceğini düşünerek duruma karşı çıktı.

Buna sinirlenen yolcu, şoföre yumrukla saldırdı.

Şoförden zorla taksinin anahtarını alan saldırgan, Yücel'e tokat atarak araçtan inmesini istedi.

Bir süre sonra saldırgan, kadın yolcuyla birlikte yürüyerek uzaklaştı.

"Korktum"

Başına gelenleri anlatan taksi şoförü Kadir Yücel, “'Abi yapma etme' dedim. Bana bir tane vurdu. Kadınla ikisinin arasında bir anlaşmazlık oldu, ben bilmiyorum. Oradan çıktım kendimi burada buldum. Korktum. Anahtarımı aldı.” dedi.

Köpeğini gezdirirken gördü

Saldırı anında köpeğini gezdiren Berna Taş, duran takside kadına, ardından şoföre şiddet olayını gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

Köpeğimi gezdiriyordum. Taksi duruyordu ve içeride bir şiddet olayının olduğunu gördüm. Dayanamadım bu duruma. Ağabeye taksi içerisinde tokat attı adam. Kadını zorla indirmek istedi, araçtan kadının çantasını aldı, uzaklaştı. Ağabeye ‘Sakin olalım, sen kontağını kapat kendileri konuşsunlar’ dedim. Aracın içerisinde bir süre kaldılar. Kadın da, bir tur attı geldi. Geldikten sonra şoför beye sokağın ortasına tokat attı. Onun üzerine kadın indi, ben de polisle konuşuyordum. Adresi verdim, şoför inince uzaklaştılar buradan.

"Çantayı getirdi, kaçtı gitti"

Sokaktaki sesleri duyarak dışarı çıkan Selda Bozuk ise “Ben ağabeyin sesini duyarak çıktım. Ağabeyi arabadan indirmeye çalıştı, zorladı. Hanıma şiddet uyguladı. Zorla arabadan indirmeye çalıştı. İndiremedi. Ondan hırsını alamayınca, beyefendiye yöneldi. Beyefendinin anahtarını aldı, anahtarı alır almaz kırmızı arabaya kafasını vurdu. Çantanın içinde anahtarlar varmış herhalde. Anladığım kadarıyla aralarındaki mevzu. Çantayı alıp gidiyordu adam, 'Polisi arıyorum' dedi. Çantayı kadına geri getirdi, bu sefer de kaçtı gitti beyefendi.” dedi.