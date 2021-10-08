Avcılar’da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

İstanbul Avcılar'da aşık olduğu kadını, yüzüne kimyasal madde dökerek yakan ardından kaçan şahıs, Esenyurt'ta yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak’taki 4 katlı binada 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi’yi aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı.

YÜZÜNDEKİ YANIK BÖLÜMLER, KEMİĞE KADAR ERİDİ

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi’nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

YAKALANAN SAPLANTILI AŞIK, GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Avcılar Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet Y.’nin emniyette 16 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet Y.’yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelenin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.