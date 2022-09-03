Kahvehanede 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden 1’i gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Mümtaz Sokak'taki kahvehanede, saat 21.30 sıralarında, kahvehanede sohbet eden Nihat Taş (59) ve Turan Taş(53) başka masadakilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.

Tavla oynarken vuruldu

DHA’nın haberine göre; silahlı kavgada Recep Esvet ağır yaralanırken, kahvehanede tavla oynayan Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı.

Saldırganlardan biri elindeki tabancasını park halindeki otomobiline bırakarak yanındaki kişi ile ara sokaklara doğru kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kaçan 2 şüpheli aranıyor

Ağır yaralanan Recep Esvet kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kahvehanede bacaklarının arasına silahı saklayan Mahmut Esvet'i gözaltına alırken, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlattı.

İfadesi alınan Mahmut Esvet, ağabeyi ile kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradıklarını ve yanında bulunan silahla karşılık verdiğini söyledi.

Kaçan iki şüphelinin kahvehaneye geldiği otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Avcılar’da, kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü VİDEO